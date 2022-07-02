شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يكتب أغانى مسرحية "روحى أنا" بطولة دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر مع المنتج أحمد السبكى لكتابة أغانى مسرحية "روحى أنا" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم التي تحضر لها خلال هذه الأيام، والمقرر أن تقدمها مع الفنان الكوميدى بيومى فؤاد وعدد من الفنانين.

وتحدث مؤلفا العرض المسرحى الذى تلعب بطولته دنيا سمير غانم لأول مرة، وهم كريم سامي" كيمز"، وأحمد عبد الوهاب، واللذان تحدثا عن التحضيرات المبدئية للمسرحية، والتى تمثل عودة للنجمة دنيا سمير غانم بعد انقطاع دام لأكثر من عامين، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية.



صناع المسرحية والمنتج احمد السبكى والشاعر ايمن بهجت قمر والمخرج خالد جلال

وصرح مؤلفى مسرحية "روحي أنا"، أن العمل يحمل جزء كبير من الكوميديا، التي تتناسب مع الأبطال ومنهم علي ربيع، وبيومي فؤاد وشيماء سيف، وكانت دنيا توقفت عن العمل الفنى لمدة عام تقريبا حزنا على والديها الراحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم.