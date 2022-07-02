شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة البريطانية أديل تشعل حفلها فى هايد بارك وسط حضور الآلاف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة البريطانية أديل – Adele، الأنظار إليها في حفلها الذي أقيم أمس في الهايد بارك وسط مدينة لندن الإنجليزية، حيث حضر الحفل الآلاف من جمهورها ومعجبيها لتؤدي أغنيتها الشهيرة Skyfall، وhello والكثير من أغاني ألبومها الأخير.

ووثقت صحيفة فاريتي، مقطع فيديو من حفل النجمة البريطانية الشهيرة لحظة أدائها لأغنيتها المفضلة Skyfall وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر الحفل، ونشرت الصحيفة الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر.

ورصد موقع جاست جيرد، مؤخرًا، قصر المطربة العالمية أديل والذي يبلغ قيمته الـ 58 مليون دولار، وهو القصر الذي اشترته من النجم سيلفستر ستالون في حي نورث بيفرلي بارك بلوس أنجلوس.

وفي صفقة مذهلة اشترت النجمة العالمية أديل قصر النجم العالمي سيلفستر ستالون الضخم وأفادت تقارير بأن أديل اشترت القصرالواقع في بيفرلي هيلز مقابل 58 مليون دولار بعد أن فشل بيع العقار الفخم مقابل 110 ملايين دولار.

ووفقًا لمصادر TMZ، تم تصميم المنزل الذي تبلغ مساحته 18.587 قدمًا مربعًا من قبل ريتشارد لاندري ويقع في منطقة حراسة حصرية في نورث بيفرلي بارك ، ويضم ثماني غرف نوم و 12 حمامًا.

كان سيلفستر يعمل بجد لبيع القصر الضخم الذي اشتراه في التسعينيات، وأدرج في البداية المنزل الجميل مقابل 110 مليون دولار، لكن لم يكن هناك من يأخذونه في مايو، فخفض السعرإلى 85 مليون دولار.

قام أيقونة هوليود البالغ من العمر 75 عامًا ، والذي انتقل مع عائلته إلى فلوريدا، بإعادة إدراج العقار مقابل 85 مليون دولار في أغسطس ، وخفض السعر إلى 80 مليون دولار في أكتوبر، حتي انخفض السعر لأكثر من النصف وقامت أديل بشراءه.