شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة تصوير بيونسيه لـ Vogue قبل طرح ألبومها الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية بيونسيه، متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو لكواليس جلسة تصويرها الخاصة والجديدة لمجلة Vogue لشهر يوليو الجارى، والتى تأتى تزامنًا مع اقتراب طرحها لألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث ظهرت النجمة الحائزة على 28 جائزة جرامى فى تاريخها بشكل مختلف كعادتها، وسرعان ما حصدت تفاعل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة ووسائل الاعلام العالمية.

وطرحت المغنية العالمية أغنيتها Break My Soul منذ أسابيع قليلة عبر قناتها على يوتيوب، الأغنية تم اصدارها منفردة من ألبومها القادم Renaissance، ولم تظهر بيونسيه في كليب الاغنية، فالكليب عبارة عن ظهر كلمات الأغنية متماشية على المزيكا، وتصدرت بيونسيه مواقع التواصل بعد كشفها عن أول أغنية في الألبوم، والتي طرحتها بفيديو بالكلمات فقط، وقدمت بها محتوى حماسي وموسيقى إيقاعية.

ويعتبر ألبوم "Renaissance" لـ بيونسيه هو الألبوم السابع في مسيرتها، وحددت يوم 29 يوليو المقبل لطرح الألبوم، وتعود به بعد 6 سنوات من ألبومها الأخير Lemonade في عام 2016، وبعد آخر أعمالها الغنائية المنفردة في عام 2020، وشوقت بيونسيه الجمهور للألبوم بعد أن حذفت صور ملفها الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، وهو ما جعلهم يتكهنون بوجود حدث هام قادم من بيونسيه.

وأثارت المرشحة لجائزة الأوسكار وإيمي والحائزة على جائزة جرامي 28 مرة، الأسبوع الماضي ألبومها المنفرد Renaissance، والذي من المقرر إصداره في 29 يوليو، ومن ثم توقع متابعيها بأن شيئًا ما قد يكون على قدم وساق عندما حذفت المغنية صور الملف الشخصي من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر.