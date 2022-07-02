نجوى كرم تحطّم الأرقام.. “حلوة الدّنيي” ترند لليوم الخامس على التوالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت أغنية النجمة اللبنانية نجوى كرم الجديدة “حلوة الدّنيي” أن تحقق أكثر من مليوني مشاهدة بعد 5 أيام فقط من عرضها على قناة “روتانا” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

ومنذ صدورها تحقق أغنية “حلوة الدّنيي” انتشارًا واسعًا على مواقع ”تيك توك”، و“إنستغرام”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من الأمل والطاقة الإيجابية.

أغنية “حلوي الدنيي” هي من كلمات وألحان جهاد حدتشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس وماستر فادي جيجي.

وجاء كليب أغنية “حلوة الدّنيي” بسيطًا بأسلوب اليوتيوب Shorts أو الـ Music Shots، حيث ظهرت نجوى كرم بلقطات أكثر من رائعة، وكان التركيز على أجواء الأغنية الفرحة، لتكون بذلك نجوى أوّل فنانة عربية تعتمد هذه التقنية لطرح أغنيتها.