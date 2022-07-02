رسميًا.. محمد صلاح يجدد عقده مع يفربول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وقع المهاجم المصري محمد صلاح عقداً جديداً “طويل الأمد” مع ناديه ليفربول الانكليزي كما اعلن الاخير رسميا.

وقال صلاح “شعوري رائع وانا متحمس لحصد المزيد من الالقاب مع النادي. انه يوم سعيد للجميع. اخيرا انجز كل شيء”.

واضاف “استغرق تجديد العقد بعض الوقت لكن الآن وبعد ان حصل هذا الامر يتعين علينا التركيز على المستقبل”.

وتابع “لا شك بانكم لاحظتم بان الفريق في تطور مستمر في السنوات الخمس او الست الاخيرة، والموسم الفائت كنا قاب قوسين او دانى من احراز اربعة القاب، لكن للأسف في الاسبوعين الاخيرين من الموسم فقدنا لقبين”، في إشارة الى دوري الأبطال الذي خسر ليفربول مباراته النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، والدوري المحلي الذي خسر معركته بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي.

واوضح “اجرينا تعاقدت جديدة ويتعين علينا مواصلة العمل وان نتمتع بالايجابية للمنافسة على جميع الالقاب مجددا”.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 حزيران/يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا الى اتفاق الجمعة.

وذكرت تقارير صحافية بان صلاح مدد عقده حتى حزيران/يونيو عام 2025.

وسجل صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف الـ”ريدز” في مختلف المسابقات منذ انتقاله من روما قبل خمس سنوات.

وكان صلاح ونظرا لوصول المفاوضات الى حائط مسدود، اعلن عشية خوض فريقه نهائي دوري ابطال اوروبا ضد ريال مدريد (خسرها صفر-1) في ايار/مايو الماضي، بأنه سيبقى في صفوف ليفربول حتى نهاية عقده الموسم المقبل من دون ان يلتزم ما اذا كان سيجدده من عدمه.

قال حينها “لا أريد التحدث عن (تجديد) العقد. سأبقى هنا بالتأكيد الموسم المقبل، سنرى ماذا سيحصل بعد ذلك”.

كان صلاح عام 2020 أحد اللاعبين الرئيسيين في تتويج ليفربول بأول لقب له في الدوري الممتاز منذ ثلاثين عامًا، بعد عام من مساهمته أيضا في فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويأتي تجديد عقد صلاح كجرعة معنوية هائلة لليفربول الذي خسر جهود مهاجمه المتألق السنغالي ساديو مانيه المنتقل الى بايرن ميونيخ الالماني.

وكان ليفربول اجرى صفقة ممتازة بتعاقده مع المهاجم الاوروغوياني الدولي داروين نونييس من بنفيكا البرتغالي مقابل صفقة يمكن أن تصل الى 100 مليون يورو وهو رقم قياسي للنادي، متجاوزة الرقم الذي دفعه ليفربول لساوثمبتون (85 مليون يورو عام 2018) لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.