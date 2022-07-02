شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يشارك فى مهرجان وهران بالجزائر ويعرض "ليلتكم سعيدة".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مدينة وهران بالجزائر اليوم السبت 2 يوليو العرض المسرحي "ليلتكم سعيدة "، من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، وذلك ضمن فعاليات دورة البحر الأبيض المتوسط، وهي احتفالية فنية ثقافية رياضية، حيث يقدم العرض يوم السبت الموافق ٢ يوليو بمدينة وهران بالجزائر.

عرض "ليلتكم سعيدة" هذه هي المشاركة العربية الثانية له، حيث كانت المشاركة الأولى ضمن فعاليات مهرجان "أيام قرطاج المسرحية "بتونس، بطولة ياسر الطوبجي، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، الحان المهدي، ملابس هالة الزهري، ديكور عمرو عبد الله، كتابة وإخراج خالد جلال .

تدور أحداث المسرحية حول علاقة رجل بمغنية كل يوم يذهب اليها ليبادلها الحب والغرام، وفي ليلة تزورها زوجته دون موعد وتعرف خيانة زوجها لها ولكنها تخبرها بأن زوجها بدد عهدته وصرف أمواله عليها وأنه مهدد بالسجن والتشرد له ولأسرته.

يذكر أن عرض "ليلتكم سعيدة" تم تقديمه ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" التي قدمتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، في إطار مبادرة " خليك في البيت - المسرح بين ايديك "، والتي قدمتها وزارة الثقافة المصرية لتقديم المنتج الثقافي على قناة وزارة الثقافة على موقع يوتيوب، حيث كان العرض من أعلى العروض مشاهدة على قناة وزارة الثقافة المصرية.