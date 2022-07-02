شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير وأحمد شيبة يحييان حفلاً غنائيًا فى بنى سويف 4 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطربان الشعبيان سعد الصغير وأحمد شيبة، حفلاً غنائيًا، في مدينة بنى سويف، يوم الإثنين الموافق 4 يوليو الجارى، ويقدمان خلال الحفل توليفة شعبية مميزة لجمهورهم، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء في مختلف الأماكن بمناسبة موسم الصيف.

وكانت آخر أعمال سعد الصغير، مسرحية "كازانوفا" وهى من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

طرح المطرب الشعبى أحمد شيبة مؤخراً، أغنيته الجديدة "طلق فاضى" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات عمرو قطب وألحان خالد سلطان ووليد سامى، ومن توزيع أشرف البرنس.

كان المطرب أحمد شيبة، قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "القلب جالو هبوط"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان خالد سلطان.

كما طرح أحمد شيبة منذ فترة أغنية بعنوان "شيبة صعيدى" والتى أداها باللهجة الصعيدية، وهى من كلمات رضا المصرى، ألحان فارس فهمى، توزيع أشرف البرنس، وتقول كلمات الأغنية: "زينة الرجال الأدب وللأدب علامات.. واللى معاه الأدب تلقاه يسيب علامات، سألو ديابة الخلى عن جبلى ورجالو.. قالو اللى جه فى سكتهم من قبل ما يعيش مات.. زينة الرجال الأدب وللأدب علامات، من قال أنا متخلقكش لسه اللى قلبه كده مقوية.. والجدعنة واخدها ورثة واللى يماشيك بالروح تفديه".