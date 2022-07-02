شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحيى حفلاً غنائيًا فى لبنان 17 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أمير الغناء العربى هانى شاكر، لإحياء حفل غنائي في لبنان يوم الأحد 17 يوليو الجارى، ويقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره في الوطن العربى، ويأتي هذا الحفل هو الأول بعد قرار استقالته منصب نقيب الموسيقيين.

وكان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عقد اجتماعا طارئا لرفض استقالة أمير الغناء العربى هانى شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على رفض الاستقالة.

وناشد مجلس الإدارة الفنان هانى شاكر بإعادة النظر فى قراره والعدول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابى واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة التى شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية.

وأعلن هانى شاكر استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وقال أمير الغناء العربى لـ"الخليج 365"، بعد قرار الاستقالة من منصبه كنقيب للموسيقيين، إنه سيقوم بالتركيز على فنه وعمله فى الفترة المقبلة، مضيفا أنه يريد أن يستمتع بحياته وبقضاء وقت أطول مع أحفاده، وطرح مزيد من الأغنيات فى الفترة المقبلة.

وأشار هانى شاكر إلى أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقابة وللنقيب الجديد فى عمله، وأن يحقق نجاحا على مستوى العمل النقابي.