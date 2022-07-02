شمس الاسطورة تنشر صك طلاقها من تركي القرني بعد اتهامها بالكذب!

كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 05:43 صباحاً - نشرت الفنانة السعودية المعروفة باسم ”شمس الأسطورة“ صك طلاقها من تركي القرني، بعد اتهامها بالكذب من أجل ”الترند“، وأنها لم تطلق.

وظهرت شمس الأسطورة في مقطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت ”صك طلاقها“، لتنفي الاتهامات التي وجهت إليها.

وكان ”تركي القرني“ قد ظهر، مؤخرا، في فيديو عبر حسابه الشخصي على ”سناب شات“ وتحدث عما يشاع حول انفصاله عن شمس الأسطورة.

وقال: ”خليني اختصر لكم حاجة، علشان ترتاحوا، أعترف لكم بحبي لشمس، ما هلاقي زوجة مرة ثانية زي شمس، وإذا ما رجعنا أنا وشمس مرة ثانية أنا ما هتزوج ثاني، وهعيش حياتي عازبًا، ريحوني واستريحوا“.