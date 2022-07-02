هيفاء وهبي تخضع لجلسة “Lipo Massage”: “شوي بتوجع”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 05:43 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على مواقع التواصل الاجتمتاعي مقطع فيديو من داخل جلسة لحرق الدهون “Lipo Massage”، والحفاظ على رشاقتها.

وقد ظهرت هيفاء وهي مستلقية على سرير المساج وتقوم بتصوير نفسها سيلفي، وهي تخضع للجلسة، وتعبر عن شعورها بالألم مؤكدة أن الأمر يستحق. وعلّقت وهبي بقولها: “شوي بتوجع بس it’s worth it”.

وكانت الفنانة هيفاء وهبي قد كشفت عن تعرض والدتها لأزمة صحية من خلال صورة جمعتها بها وعلقت عليها قائلة: “كان وقت صعب علينا اليوم، الحمد لله على سلامتك يا ست الكل يا ماما، شكرًا لفريق ممرضي الطوارئ في مستشفى طراد ودكتورة ريان لأنكم اهتميتوا بالماما”.