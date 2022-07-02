إبن أنغام الشاب يدهش الجمهور بوسامته في حفل تخرجه.. برأيكم هل يُشبه والدته؟! – صورة

كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 05:43 صباحاً - احتفل عدد من نجوم الفن في العالم العربي بتخرج أبنائهم من المراحل الدراسية المختلفة عام 2022، حيث شارك العديد فرحتهم بأبنائهم، ونشر صور لحفلات التخرج ومقاطع فيديو، اللحظات السعيدة مع أبنائهم، عبر حساباته الشخصية على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت حالة من السعادة في الصور التي التقطها الفنانون مع أبنائهم، وجاء التهاني والتعليقات الإيجابية المباركات لهم.

ومن بين هؤلاء النجمة أنغام، التي أحتفلت بتخرج ابنها الأصغر “عبدالرحمن” من المدرسة، حيث نشرت صورًا له معها ومع شقيقه الأكبر “عمر” أثناء التخرج عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلّقت أنغام على صور تخرج نجلها قائلة: “فرحانة وفخورة بيك قد الدنيا كلها يا عيونى يا أحن وأجمل ولد في الدنيا ربنا يحفظك انت وأخوك يا نور عيني عقبال الجامعة، وعقبال كل الولاد”.

أنغام تحتفل بعقد قران شقيقها

واحتفلت النجمة أنغام بعقد قران شقيقها خالد محمد علي وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين وظهر نجلاها عبدالرحمن وعمر في الصور التذكارية التي التقطت بالحفل وظهرت أنغام في صور عقد القران، ولا زالت ترتدي حامل طبي لحماية الكتف بعد خضوعها لجراحة عاجلة منتصف مايو الماضي.

واحتفلت النجمة أنغام بعقد قران شقيقها خالد محمد علي وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين وظهر نجلاها عبد الرحمن وعمر في الصور التذكارية التي التقطت بالحفل وظهرت أنغام في صور عقد القران، ولا زالت ترتدي حامل طبي لحماية الكتف بعد خضوعها لجراحة عاجلة منتصف مايو الماضي.

أنغام تحتفل بذكرى 30 حزيران وتعلّق على استقالة هاني شاكر

كما احتفلت الفنانة المصرية ​أنغام​ بالذكرى التاسعة لثورة 30 حزيران / يونيو، من خلال مقطع غنائي من السلام الوطني بصوتها، وذلك عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلقت المغنية على الفيديو قائلة: “كل عام ومصر بخير”.

وعلقت الفنانة المصرية ​أنغام​ على قرار الفنان والنقيب ​هاني شاكر​ بالاستقالة من منصبه كنقيب للموسيقيين.

وأدلت بموقفها من الموضوع على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وكتبت: “استقالة نقيب الموسيقيين الأستاذ والفنان الكبير المحترم هاني شاكر خساره كبيره للنقابة والموسيقيين ولنا جميعًا ..أرجو ان يتراجع عن الاستقاله”.

آخر أعمال أنغام

وأحيت النجمة أنغام، حفلاً غنائيًا، مساء يوم الجمعة على مسرح المنارة بالتجمع الخامس في مصر، وهو الحفل الذى يحضره عدد كبير من جمهورها، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية احتفالاً بموسم الصيف.

وفي سياق متصل انتهت النجمة أنغام من تسجيل أغنية جديدة سوف تطرحها الأيام المقبلة من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم

وكانت النجمة أنغام قد طرحت مؤخرًا “لوحة باهتة” عبر «يوتيوب» من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها “حالة خاصة جدا”، حيث كتب لها أغنية “يا ريتك فاهمنى”.

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