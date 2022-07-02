شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد وهشام عباس وإيهاب توفيق يشعلون أسيوط الجديدة بحفل غنائى ضخم (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجوم محمد فؤاد وهشام عباس وإيهاب توفيق في إحياء أضخم السهرات الصيفية لعام 2022 بصعيد مصر وذلك داخل أحد نوادى أسيوط الجديدة.

حضر النجوم الثلاث قبيل الحفل بساعات وكان في استقبالهم ال dj ومنظم الحفلات ياسر الحريرى، وأشار هشام عباس أن آخر زيارة له بأسيوط كانت في الثامنة من عمره.

افتتح أولى فقرات الحفل إيهاب توفيق الذي تواجد بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم وقدم عددا كبيرا من أغانيه الرومانسية المميزة منها "سحرانى" ، "يا أحلى منهم"، "مراسيل"، "الله عليك يا سيدى" ، "تترجى فيا"، بالإضافة إلى أغنية "أنت اختيارى".

بينما أحيا هشام عباس الفقرة التالية بأغانى "يتربي في عزو" ، "كده رضا" ، "ساعة لقلبك يا جميل"، وغيرها ممن اشعلت المزيد من أجواء البهجة.

واختتم النجم الكبير محمد فؤاد الحفل بأغاني "كامننا" ،"الليل الهادى" ،" خدني الحنين" ،"أنا لو حبيبك" ، "ابن بلد"، وغيرها من الأغانى التى ظل الجمهور يرددها معه، وحرص النجوم الثلاث علي المشاركة في تقديم أغنية "يا أغلي اسم في الوجود" احتفالا بثورة 30 يونيو ورددها معهم الآلاف من الأسر والشباب من الجنسين من مختلف محافظات مصر وبخاصة الصعيد.