شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض مسرحية "حلاوة الحب" على مسرح السلام بدءًا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث، عن إعادة عرض مسرحية "حلاوة الحب"، بدءًا من غدٍ الأحد 3 يوليو، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً علي مسرح السلام بقصر العيني، مع استمرار عرضه في عيد الأضحي وما بعد ذلك.

وأشار الفنان محسن منصور، أن العرض لاقي نجاحًا جماهيريًا عند عرضه في الموسم الأول له في شهر رمضان المبارك لما يضفيه العمل من حالة روحانية جميلة وما يتضمنه من فنون الاستعراض بنوعية الحديث والكلاسيكي وباقة من الأغنيات والابتهالات الصوفية.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي "حلاوة الحب" يجمع الدراما الاجتماعية الحياتيه ممزوجة بأغاني وإنشاد صوفي، وتدور في أجواء المولد المبهجة، لتحقق المتعة بفن وسحر التصوف وتتفرد في تجليات العشق الإلهي التي تسكن قلوب احباؤه.كما أنها رساله تدعو إلى الحب والخير والجمال والاقتداء بخلق الرسول الكريم.

عرض "حلاوة الحب" بطولة الفنان حسام فياض إنشاد أدهم السعيد، مصطفي منصور، ويشارك في العمل مجموعة من الوجوه الواعد من الشباب وهم: ليلة نبيل، سارة فؤاد، آية ابو زيد، اشرف فؤاد، عادل سعيد، مصطفى شعراوى، خالد نبيل، زكريا، فارس قناوي، ديكور هبة عبد الحميد، اللحان، مصطفى منصور، توزيع محمد الكاشف، دراما حركية د/سالى احمد، منفذ إضاءة محمد عبد الشافي، منفذ موسيقي أمينة الصاوي مخرح منفذ حسني الهواري، تأليف، وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.