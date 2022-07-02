هذه النجمة الحسناء إبنة الفنان جمال عبدالناصر.. ممثلة شهيرة دخلت التمثيل من أوسع أبوابه.. لن تصدق من تكون؟! – (صورة)

كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 03:50 صباحاً - الكثير من النجوم والمشاهير يفاجئوننا بصلة القرابة المجهولة فيما بينهم، اليوم تفاجأ الجمهور من معرفة ابنة الفنان المصري جمال عبدالناصر والتي هي فنانة معروفة شاركت في عدة أعمال فنّية.

جمال عبدالناصر تزوج من الفنانة فاطمة الكاشف وأنجب منها ابنته ياسمين جمال التي بدأت مشوارها الفني بالغناء لتكمل طريقها في مجال الفن خلال السنوات القليلة أبرزها ظهورها العام الماضي في رمضان 2014 في مسلسل دلع بنات.

ياسمين جمال عبد الناصر

من هي ياسمين جمال عبدالناصر؟

بدأت مشوارها الفني وهي طفلة وعمرها لم يتجاوز العشر سنوات أثناء مشاركتها في مسلسلي أم كلثوم و أين قلبي ومارست الغناء في التاسعة من عمرها في حفلات المدرسة إلى أن أكتشفها الملحن الموسيقي “هاني شنودة” ، وعرض عليها العمل في فريق حمل اسم “فريق الأحلام” وكان من ضمن الفريق الممثلة نور قدري ومن خلاله وثقت علاقتها بالجمهور وبعدها واصلت مشوارها الفني بالتمثيل فقدت العديد من الأدوار في السينما والتليفزيون و المسرح .

ابنته الفنانة ياسمين جمال وزوجها السابق الفنان معوض إسماعيل

ومن أهم اعمالها: ”بدون رقابة، فخفخينو، كامب، بلطية العايمة، كتكوت، شيكامارا، هجوم منتصف الليل، و من المسلسلات:” دلع البنات، ميراث الريح، بنات في بنات، البحر والعطشانة، حارة خمس نجوم، الشوارع الخلفية، مشرفة رجل لهذا الزمان، الصيف الماضي، رحيل مع الشمس”.

ياسمين جمال تزوجت مرة واحدة من الممثل المصري معوض إسماعيل ولكن هذه الزيجة لم تستمر طويلًا وانتهت بعد شهور دون أن تعلن ياسمين جمال أى أسباب ولكنها كتبت وقتها على موقع التواصل «فيسبوك»: “رجعت لحياة العزوبية” .

من هو الفنان جمال عبدالناصر؟

يعتبر الفنان “جمال عبدالناصر” من الفنانين اللذين عاهدوا الجيل القديم والجيل الجديد وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات كما شارك أكبر الفنانين والنجوم المصريين.

عبد الناصر تخرج من كلية التجارة ثم بدأ مشواره في التلفزيون من خلال مسلسل العائلة وتوالت أعماله بعدها.

وهو من مواليد 4 -3- 1959 و إبنته الفنانة المشهورة “ياسمين جمال” لم يكن يعرفها الكثيرون لأنه له يجعلها تمارس التمثيل.

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