الاعلام المصري يبث تسجيلا صوتيا لـ ايمان البحر درويش يكشف فيها سبب اختفائه.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 03:50 صباحاً - بث الاعلام المصري تسجيلا صوتيا للفنان إيمان البحر درويش طمئن خلاله الجمهور بأنه بخير ويتلقى علاجه في المنزل، نافيا ما تردد حول اختفائه قسريا..

وتصدر اسم الفنان إيمان البحر درويش مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وطالب نشطاء بالكشف عن مكانه بعد تداول أنباء عن اعتقاله من قبل السلطات المصرية.

وقال إيمان البحر درويش في التسجيل الذي أذاعه رنامج آخر النهار المذاع عبر شاشة قناة النهار المصرية، إنه سيخرج في بث مباشر ليطمئن جمهوره عليه، مؤكدا أنه لم يتم اعتقاله كما أشيع.

ونشرت مواقع محلية أمس فيديو يظهر خلاله إسلام ابن إيمان البحر نافيا حقيقة ما تردد عن اعتقال والده، مؤكدا أنها أخبار ”عارية تماما من الصحة“، وفقا لتعبيره.

وأكد درويش أن والده بـ“صحة جيدة وفي بيته يتلقى علاجه بشكل طبيعي“، مطالبا الجميع بـ“توخي الحذر في نقل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل“.