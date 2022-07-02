شكرا لقرائتكم خبر عن طرح Thor: Love And Thunder فى مصر قبل دور العرض الأمريكية.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح فيلم الدراما والأبطال الخارقين الجديد Thor: Love And Thunder بداية من يوم 6 يوليو المقبل داخل دور العرض المصرية، على أن يعرض فى دور العرض الأمريكية يوم 8 يوليو المقبل، ويطرح بـ دور العرض في الإمارات ومجموعة من دول الخليج في 7 من نفس الشهر.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thorالذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طُرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته"

فيلم ينتمي لنوعية أفلام المغامرة المثيرة وهو تكملة مباشرة لفيلم "Thor: Ragnarok" عام 2017، وهو من إخراج تايكا وايتيتي، بطولة كريس هيمسوورث، ناتالي بورتمان، كريستيان بيل، ونخبة من النجوم، كجزء من المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى.