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طرح Thor: Love And Thunder فى مصر قبل دور العرض الأمريكية.. اعرف المواعيد

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القاهرة - سامية سيد - يطرح فيلم الدراما والأبطال الخارقين الجديد Thor: Love And Thunder بداية من يوم 6 يوليو المقبل داخل دور العرض المصرية، على أن يعرض فى دور العرض الأمريكية يوم 8 يوليو المقبل، ويطرح بـ دور العرض في الإمارات ومجموعة من دول الخليج في 7 من نفس الشهر.

العمل يعد الثانى من سلسلة  Thorالذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طُرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته"

فيلم ينتمي لنوعية أفلام المغامرة المثيرة وهو تكملة مباشرة لفيلم "Thor: Ragnarok" عام 2017، وهو من إخراج تايكا وايتيتي، بطولة كريس هيمسوورث، ناتالي بورتمان، كريستيان بيل، ونخبة من النجوم، كجزء من المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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