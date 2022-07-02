مفاجأة غير متوقعة من ليلى أحمد زاهر لشقيقتها ملك في عيد ميلادها.. لن تصدق ردة فعلها!

كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 02:47 صباحاً - احتفلت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد شقيقتها الكبرى ملك بشكل مفاجىء وسط تجمع من الأصدقاء.

فنشرت الفنانة الشابة عبر خاصية “الإستوري” بحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة مقاطع مصوره ظهرت فيها وهي تستقبل أصدقائها وسط صدمة حضورهم.

حضر حفل عيد الميلاد عدد من نجوم جيل الشباب أبرزهم: حسن مالك ورنا رئيس ودنيا سامي ومحمد عمرو الليثي ومحسن منصور وهنا داوود.

وكانت ملك أحمد زاهر قد اعلنت منذ أيام وصولها لعمر العشرين وشاركت جمهورها بصورة جديدة لها وكانت مندهشة من وصولها لهذا العمر بشكل سريع، وتمنى الجميع لها حياة سعيدة مليئة بالنجاحات.

وكتبت ملك أحمد زاهر على صورتها التي شاركت بها جمهورها ومتابعيها احتفالًا بعيد ميلادها، وكتبت تعقيبًا عليها:

“أنا مصدومة كيف مرت السنوات في غمضة عين، الأمر مختلف جدًا هذا العام أتقدم في العمر حقا ولا شيء يوقف ذلك هذا يخيفني ولكنني أنعم أيضا بعائلة وأصدقاء مذهلين يمكنني الاعتماد عليهم ولا أخاف أبدًا”.

وكانت ملك أحمد زاهر حكت في حوار خاص عن كواليس فترة ابتعادها عن التمثيل حيث قالت: في الفترة الذي توقفت فيها عن التمثيل وتحديدا بعد بلوغي سن التسع سنوات، زاد وزني بشكل كبير جدًا حيث تخطي الـ100 كيلو وهذا كان له عامل سلبي علي حالتي النفسية والصحية وفي هذة الفترة كنت لا أخرج من المنزل كثيراً ولا أحب التصوير، وكنت أواجه تعليقات سلبية كثيرة.

وتابعت ملك: قررت في إحدى المرات أن أقف مع نفسي وأنقص وزني لأنني غير سعيدة، وإذا كان شكل جسمي يعجبني والأمر لا يضايقني كنت سأظل كما أنا، ولكن فضلت إنقاص وزني من أجل حالتي النفسية والصحية ولذلك فأنا لا أنصح أي شخص بفعل أي شئ من أجل نظرة الناس له، أفعل ما تريده مناسب لحالتك النفسية والصحية دون الأخذ في الاعتبار نظرة الناس.

الجدير بالذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت والدها في “فيلم فارس” الذي تم طرح خلال الفترة الماضية في دور العرض السينمائي.

وتدور قصة فيلم “فارس” حول شخصية “فارس” الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

فيلم “فارس” بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

نورت

نورت