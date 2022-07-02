الصورة الأولى لوالد ماجد المصري تجتاح السوشيال ميديا.. لن تصدق الشبه الكبير بينهما! – شاهدها الآن

كتب امير فتحي في السبت 2 يوليو 2022 02:47 صباحاً - حقق آباء المشاهير العرب شهرة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورهم في صور عديدة بجانب نجومنا، حيث بدا الشبه واضح عند بعضهم فأعتبرهم الروّاد “نسخة طبق الأصل”.

وهذا ما حدث مع الفنان ماجد المصري الذي نشر صورة لوالده الراحل على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلّق عليها قائلًا: “الله يرحمك ويغفر لك .. (أحمد المصري) أبويا وحشتني يا غالى”. وانهالت التعليقات على الصورة من متابعيه والتي تؤكد الشبه بين الفنان ماجد المصري ووالده.

ولفتت صورة والد الفنان ماجد مصري الأنظار وذلك لشدة تشابه من جهة ملامح الوجه مع نجله، وانهالت على تلك الصورة إعجابات وتعليقات المتابعين الذي دعوا لوالد الفنان بالرحمة.

آخر أعمال ماجد المصري:

يُذكر أن الفنان ماجد المصري، حقق نجاحًا كبيرًا في الموسم رمضان 2022 الماضي، بـ «مسلسل توبة»، الذي جسد فيه شخصية «سيد الأجنبي»، كما عرض له في نفس الموسم «مسلسل ملف سري»، وجسد شخصية «يوسف المالكي».

كذلك انضم النجم المصري ماجد المصري لفريق عمل مسلسل “في مهب الريح“، والتي تقوم ببطولته النجمة “هند صبري”، والمسلسل مأخوذ عن قصة المسلسل الأمريكي العالمي “THE GOOD WAIF”.

ويجسد النجم ماجد المصري دور زوج الفنانة هند صبري داخل أحداث المسلسل، حيث يتم حبسه بسبب تهمة الزنا والفساد، مما يدخل زوجته “هند صبري” في صدمة كبيرة تتوالى على إثرها الأحداث.

مسلسل “في مهب الريح” مسلسل اجتماعي ويناقش العديدي من القضايا الهامة، وهو مأخوذ عن المسلسل الأمريكي THE GOOD WAIF، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث كانت أليسيا فلوريك زوجة صالحة لزوجها، محامي الدولة السابق، وبعد فضيحة جنسية وقضايا فساد مهينة للغاية، يقبع خلف القضبان، ومع تصاعد الأحداث يجب عليها إعالة أسرتها والعودة للعمل كمتقاضي في مكتب محاماة.

والمسلسل بطولة هند صبري، إياد نصار، وماجد المصري” وعديد من نجوم الدراما في مصر والوطن العربي، ومن المقرر أن يعرض على ثلاث أجزاء، وينتمي لنوعية المسلسلات المطولة ذات الـ 45 حلقة، وكل جزأ يتضمن 15 حلقة.

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