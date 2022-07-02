شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسرحية الحفيد يحتفلون مع الجمهور بذكرى 30 يونيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال مسرحية الحفيد بذكرى 30 يونيو على خشبة المسرح القومى، بترديد السلام الوطنى الذى هز أرجاء المسرح، والمسرحية من إنتاج فرقة المسرح القومى بقيادة الفنان إيهاب فهمى، عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار.

العرض يناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يتناول الأسرة المصرية التى تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعى للتأثير التى تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامى غير تقليدى يستخدم كوميديا الموقف.

عرض "الحفيد" عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة،إعداد وإخراج يوسف المنصور.