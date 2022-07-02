شكرا لقرائتكم خبر عن 177 عرضًا تقدمت للمشاركة بالدورة الخامسة لأيام القاهرة الدولى للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة للمونودراما فى دورته الخامسة أن عدد العروض المتقدمة للجنة المشاهدة والاختيار قد بلغت 177 عرضًا مسرحيًا على المستوى الدولى والعربى والمحلى.

وأوضح المخرج د. أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان أن ذلك العدد الكبير من طلبات المشاركة يعكس ثقة المبدعين الأجانب والعرب والمصريين وحرصهم على المشاركة بالمهرجان .

وتابع رؤوف: لقد بدأت لجان المشاهدة للعروض العربية والأجنبية والمصرية عملها بالفعل بعد انتهاء فترة التقديم والتى كانت قد امتد أجلها للخامس عشر من يونيو الحالى، وسوف تعلن عن العروض المختارة فور الانتهاء من عملها فى القريب العاجل.

يذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما تقام برعاية وزارة الثقافة المصرية، وسوف تحفل بالعديد من الفعاليات الهامة التى تدعمها الهيئة الدولية للمسرح /يونيسكو وعدد من الجهات وأيضاَ تشهد الدورة الخامسة استحداث لبعض المنافسات من خلال منصات المهرجان المتنوعة .