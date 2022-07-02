شكرا لقرائتكم خبر عن خروج محمد عبد الرحمن "توتا" من العناية المركزة وتحسن حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة نهال عنبر، جمهور نجم الكوميديا محمد عبد الرحمن توتا، على حالته الصحية، وذلك بعد أن أجريت له عملية قلب مفتوح، منذ أيام.

وقالت نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان محمد عبد الرحمن أجرى العملية بنجاح، ونقل بعدها إلى العناية المركزة لتلقى الرعاية الصحية بعد العملية، ولتحسن حالته الصحية نقل إلى غرفة عادية داخل المستشفى تحت إشراف الأطباء، مؤكدة أنه يتلقى الآن العلاج المناسب قبل موعد خروجه والذى يحدده الأطباء بأنفسهم.

كانت شاما عبد الرحمن، شقيقة الفنان محمد عبد الرحمن (توتا)، قد كشفت عن إجراء شقيقها عملية قلب مفتوح، حيث نشرت صورة لأخيها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وعلقت عليها: "أرجو الدعاء لأخى ربنا يتم شفاه على خير بيعمل عملية قلب مفتوح يا رب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة يا رب دعواتكم بالله عليكم".

وكان آخر أعمال محمد عبد الرحمن توتا، مسرحية مسرحية "الليلة الكبيرة" التى تم عرضها فى المملكة العربية السعودية، بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، ميرهان حسين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.