سيف نبيل يطلّ من كواليس كليب “على بالي”.. مخرج لأوّل مرّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أوّل تجربة له بعالم إخراج الكليبات الغنائية، انتهى النجم العراقي سيف نبيل من تصوير أغنيته الجديدة بعنوان “على بالي” في لبنان.

أغنية “على بالي” هي من كلمات وألحان سيف نبيل، وتولى سيف بنفسه إخراج الفيديو الكليب، على أن يتم عرضه بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وشوّق سيف نبيل الجمهور للأغنية الجديدة، إذ نشر صورًا من كواليس تصوير الكليب وعلّق قائلًا: “متحمسين للأغنية الجديدة على بالي من كلماتي والحاني واخراجي”.

يذكر أن سيف نبيل طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “لا تلعب وياي”، وهي الأغنية الرسمية للحملة الدعائية الخاصة بلعبة “PUBG” الشهيرة في الشرق الأوسط والعالم.

أغنية “لا تلعب وياي” هي باللهجة العراقية من كلمات محمد الواصف، وألحان سيف نبيل، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، والفيديو كليب حمل توقيع المخرج حسام الحسيني، وظهر سيف نبيل من خلاله بمشاهد تحمل الكثير من التشويق والإثارة وتترجم طابع لعبة PUBG.