نادر الأتات يشوّق الجمهور لجديده.. ممثلة سورية تشاركه كليب “الضيعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق النجم اللبناني نادر الأتات الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي لفيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان “الضيعة” والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة في تعاون هو الثاني الذي يجمعه مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، بعد نجاحهما الكبير معًا بأغنية “قلي وينك” التي صدرت في ديسمبر الماضي وحققت حوالي 5 ملايين مشاهدة.

وكشف نادر الأتات عن لقطات خاصة من كليب أغنية “الضيعة” عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، ومن بينها صورة عفوية تجمعه مع مخرج الكليب زياد خوري. كما نشر نادر فيديو يجمعه مع بطلة الكليب وهي ممثلة سورية، لكن تعمدت أن تدير ظهرها للكاميرا حتى لا تكشف عن هويتها.

وسأل نادر الأتات المتابعين: “مين بتقولوا بطلة كليب الضيعة معي؟”، مؤكدًا أن الكليب سيصدر قريبًا: “الصور من كواليس التصوير بتشوفوا الكليب كامل كتيييير قريبًا”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو الذي نشره نادر الأتات، إذ تساءلوا عن هوية الممثلة السورية التي تشاركه البطولة في كليب “الضيعة”، كما عبّروا عن محبّنهم الكبيرة له وحماسهم لصدور العمل.

أغنية “الضيعة” هي من كلمات وألحان الفنان حسام خوري وتوزيع فادي جيجي، وستكون بمثابة رسالة حب وولاء للعودة إلى لبنان.