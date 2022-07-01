تزامنًا مع عرضه.. إياد نصار يروج لمسلسل “وش وضهر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج الفنان إياد نصار، لأحدث أعماله الدرامية، مسلسل “وش وضهر” الذي يُعرض بشكل حصري على منصة “شاهد” الرقمية.

ونشر إياد نصار، لقطة من العمل عبر صفحته في موقع “إنستجرام”، وعلّق قائلًا: “مسلسل وش وضهر الأحد القادم 11 مساءً على منصة شاهد”.

مسلسل “وش وظهر” من نوعية الأعمال ذات الـ10 حلقات، وهو من بطولة إياد نصار وريهام عبدالغفور، وتأليف ورشة سرد، وإشراف على الكتابة مريم نعوم، وسيناريو وحوار شادي عبدالله وأحمد بدوي وإخراج مريم أبوعوف.

وتتحول حياة الفنان إياد نصار أثناء أحداث مسلسل “وش وظهر” بعدما يعثر على الكثير من الأموال، لتتحول حياته إلى الثراء الفاحش، ليُقرر بعدها تحقيق جميع أحلامه القديمة، وأبرزها هي أن يصبح طبيبًا، ليفتتح ببعض من الأموال عيادة خاصة، ويتعرف عن طريقها على العديد من الشخصيات أبرزهم الفنانة ريهام عبدالغفور، التي تدعي أنها تعمل ممرضة بإحدى المستشفيات وتعمل بعدها معه في العيادة.

وشارك إياد نصار في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي كضيف شرف في مسلسل “الاختيار 3” بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز ياسر جلال وأمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يشار إلى أن أخر أعمال إياد نصار السينمائية، كان فيلم 11:11، وشارك في بطولته كل من محمد الشرنوبي، غادة عادل، إنجي المقدم، عمر الشناوي، نور إيهاب، الفيلم تأليف ياسر عبد البساط، إخراج كريم أبو زيد.

وتدور أحداث فيم 11:11 حول “سعيد المحامي” التي قدمها إياد نصار، و ثلاث شخصيات، عاليا، زين، راضي، يضعهم القدر في طريق طلقة طائشة من مسدس سعيد الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته، ويجب على كل منهم حسم قراره بالاختيار بين عدة قرارات غاية في الصعوبة.