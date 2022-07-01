شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى: ندمانة على مشاركتى فى فيلم "فلاح فى الكونجرس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة عبير صبرى، إنها نادمة على المشاركة فى فيلم "فلاح فى الكونجرس" بطولة شعبان عبد الرحيم، واصفة العمل بـ"الأهبل"، وذلك خلال استضافتها فى برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم" مع الإعلامية إنجى على.

وعن مطربيها المفضلين قالت عبير صبرى: "أحب حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب وحسين الجسمى وروبى وعبد الحليم حافظ وفيروز ومحمد عبد الوهاب والمهرجانات، أنا أحب كل الموسيقى".

وشاركت عبير صبري، خلال ماراثون دراما رمضان الماضى، فى مسلسل "يوتيرن"، والذى عرض على أكثر من قناة فضائية، وهو بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.