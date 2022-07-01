شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرا تبدأ تصوير مسلسل "مجنون بيك" مع أمير المصرى وآدم الشرقاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة فيدرا تصوير مشاهدها في مسلسل "مجنون بيك" الذي يعد النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Crazy Ex- Girlfriend ويعتمد العمل على البطولة الشبابية إذ يقوم ببطولته أمير المصرى، آدم الشرقاوى، مريم الخشت وشريف نور الدين ومن تأليف عمرو مدحت، إخراج جو بوعيد ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية هلال الفترة المقبلة،

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي كوميدي موسيقي، حول عمرو الذي يجسد دوره أمير المصري ويمر بأزمة عاطفية بسبب حب من طرف واحد، فيما يخوض العديد من الصراعات من أجل الوصول إلى حبيبته، بينما تظهر مريم الخشت بشخصية شابة تعمل محامية وتتخلى عن وظيفتها رغم كونها محامية شهيرة وذلك من أجل الحصول على الحب.

يذكر أن فيدرا شاركت كضيفة شرف في حلقة من حلقات مسلسل "مكتوب عليا" للنجم أكرم حسنى في شهر رمضام الماضى، والعمل تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، وبطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، هلا رشدي ‏ كضيوف شرف.

وعرض لفيدرا قبل شهر رمضان الماضى مسلسل "المماليك" من 60 حلقة، وبطولة رانيا يوسف، بيومى فؤاد، محمد لطفى، نانسى صلاح، رامى وحيد، حنان سليمان، ميرت عمر الحريرى، رامى غيط، كريم الأبنودى، محمد الدقاق، محمد سليمان، عمر حسن يوسف وعدد من الفنانين الشباب وتأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.