شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب ضيف شرف ملتقى القاهرة للمسرح الجامعى دورة محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعي، دولة المغرب لتكون ضيف شرف الملتقى فى دورته الرابعة والتى تحمل اسم الفنان الكبير محمود ياسين، ومن المقرر أن تقام خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر 2022.

وكانت الدورات الثلاث السابقة لملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعي، حملت أسماء عدد من النجوم وهم يحيى الفخراني، محمود عبد العزيز، وسمير غانم.

انطلقت الدورة الأولى من الملتقى فى أكتوبر 2018 وبدعم ورعاية كل من وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة.

وتضم اللجنة العليا للملتقى فى دورته الرابعة كل من الفنان طارق دسوقي، والدكتورة أمل صديق عفيفي، والإعلامية دينا عبد الكريم، الدكتورة سمر سعيد أمين عام الملتقى، المخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقى، ويترأس اللجنة العليا الدكتور حسام بدراوي.