شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شمة يبدأ حفل أوركسترا بيت العود بأغنية عزة في هواك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حفل أوركسترا بيت العود بالخرطوم داخل دار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح النافورة بأغنية عزة في هواك تحت إشراف الموسيقار أحمد شمة.

وقال أحمد شمة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه سعيد بالوقوف على خشبة مسرح الأوبرا التي تعتبر حلمًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه سعيد بالتعاون مع موسيقار بيت العود نصير شمة.

وأضاف أحمد شمة إن الأوركسترا مكون من حوالي 76 عازفا وعازفة وهى المرة الأولى فى العالم التى يتكون فيها أوركسترا للعود بهذا الكم، فضلا عن مصاحبة أصوات بشرية لكورال يتناغم مع الألحان .

وأشار شمة إلى أن هناك آلات إيقاعية سودانية تم توظيفها لأول مرة مع الأوركسترا بطريقة توزيع هارمونى منها آلات أونكيكى - الدنجو - الطنبور، وعبر شمة عن سعادته لتقديم أول حفلات الأوركسترا على أرض مصر من داخل دار الأوبرا المصرية.

كما وجه الشكر للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لجهودها المميزة فى إثراء الحياة الفنية والإبداعية إقليميا وعالميا .

بيت العود هو مشروع ثقافي فني، قام بتأسيسه الموسيقار العالمي نصير شمة والذي يقوم بتأسيس بيوت عود في مختلف البلدان، تعمل على تعليم الأسس العلمية في دراسة آلة العود وبعض الآلات الوترية الأخرى، وخلق مناخ ثقافي لتطوير الموسيقى المحلية وتبادل الخبرات الموسيقية والفنية، خاصة الفئات الشابة.

تم افتتاح أول بيت عود في القاهرة عام 1997 تلاه بيت العود في إمارة أبوظبي عام 2008 وفي عام 2010 تم افتتاح بيت العود الثالث في مدينة الإسكندرية أما في عام 2018، افتتح نصير شمه بيت العود الرابع في عاصمة بلاده بغداد ثم كان آخر بيوت العود التي تم افتتاحها هو بيت العود الخرطوم، والذي قام بتأسيسه عام 2020 بدعم كامل من منتدى دال الثقافى.