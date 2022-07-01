شكرا لقرائتكم خبر عن صفوت غطاس: سمير صبرى صديقى من 40 سنة وعمره ما قالى عنده أولاد ولا متجوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج صفوت غطاس: "محمود يس وسميرة أحمد كانوا أصحاب جدا وعملوا مع بعض أفلام كثيرة واشتغل معايا كثيرا ولم تكن هناك أبدا مشكلة فى كتابة الأسماء على التيترات".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج بالخط العريض مع الإعلامية إيمان أبو طالب المذاع على قناة الحياة: "سميرة أحمد ومحمود يس كانوا متفاهمين وعمره ما أتكلم على اسمه فى التتر على الإطلاق وكان شايف غنه عادى اسم سميرة ينزل قبل منه، ولم تصادفن أى مشكلة فى الأسماء وحصلى فى مسلسلات مع ممثلين مش نجوم".

وأكد أن سمير صبرى صديقه من 40 سنة، مضيفا: "لفينا العالم مع بعض وعمره ماقالى إنه عنده ولاد ولا سألته ولا قاللى كنت متجوز ولا لأ، وسألوه فى لقاء قال أنا متجوز أجنبية واعتقد إن الكلام ده مش مظبوط وسافرنا لندن مع بعض أكثر من 10 مرات وعمره ما قالى هشوف ابنى فأعتقد إن الكلام ده مش مظبوط".