شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وأحمد عز من منافسة بعضهما لمنافسة الآخرين.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم السينمائى في عيد الأضحى المبارك منافسة بين عدد من نجوم الصف الأول حيث يشارك النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز بفيلم "كيرة والجن"، ويشارك النجم محمد إمام بفيلم "عمهم"، ويشارك النجم تامر حسنى بفيلم "بحبك"، حيث يتصارع النجوم على حصد إيرادات موسم عيد الأضحى لهذا العام.

ويشهد موسم عيد الأضحى لهذا العام اتحاد النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز من خلال فيلم يحمل اسم "كيرة والجن"، وهو الفيلم الذى يجمعهما لأول مرة في السينما، رغم منافستهما لبعضهما موسم عيد الأضحى الماضى لعام 2021، حيث شارك خلاله النجم كريم عبد العزيز بفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، فيما شارك وقتها النجم أحمد عز بفيلم "العارف"، وحصد كل منهما إيرادات كبيرة ونجاحاً جماهيريا كعادتهما.

يعد "كيرة والجن" فيلماً وطنياً من الدرجة الأولى إذ يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف الأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، وهذه النوعية تلاقى قبولاً كبيراً من الجمهور.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.