شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يحيي احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بـ الشيخ زايد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب أحمد جمال، واحدة من أقوى حفلات الصيف هذا العام، احتفالاً بالذكرى التاسعة على ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

ووسط حضور جماهيري ضخم تألق فيه أحمد جمال بباقة متنوعة بين أغانيه الوطنية والرومانسية وبعض الأغاني التراثية.

واستعاد أحمد جمال مع جمهوره ذكرى انتصارات الشعب فى 30 يونيو بباقة من الأغنيات الوطنية ضمت "إحنا مش بتوع حداد"، "ليلة ومن غير مجاملة" و"أنا هنا" و"نشيد العاشقين" و"وجع كام يوم" و"اضحكي" و"انتي عجباني"، كما قدم عددا من أغاني الزمن الجميل.

























ويعيش المطرب أحمد جمال، حاليا، انتعاشة فنية كبيرة بعد طرح أغنيته الجديدة "خطير خطير" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وهى تنتمي للون الرومانسي العاطفي.

وشارك أحمد جمال، منذ أيام، في مهرجان السويس للموسيقى والغناء، والذي نظمته وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتألق من خلاله بعدد كبير من أغانيه المعروفة.