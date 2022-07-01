حقيقة وفاة الفنان صلاح السعدني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الكاتب الصحفي، أكرم السعدني، حقيقة وفاة شقيق والده الفنان المصري القدير صلاح السعدني.

وقال أكرم السعدني في منشور له على حسابه الشخصي في فيسبوك، أن كل ما تردد عن ذلك هو محض شائعات، نافيًا صحة ما تردد عن وفاة شقيق والده صلاح السعدني.

وكتب أكرم السعدني في منشوره: «ربنا يخليك لنا ويحفظك من كل شر، ويديم عليك نعمة الصحة، العم الجميل والصديق الأغلى والأخ الأكبر، أول وأهم معلم لنا في طفولتنا أنا وشقيقتي هالة».

أكرم السعدني عبر عن حزنه واستيائه لما تردد من شائعات تقول إن النجم الكبير صلاح السعدني قد وفته المنية، مطالبًا الجميع بالتحقق والتحري من الأخبار التي يتم تداولها.

وترددت في الساعات القليلة الماضية، عدة شائعات عن وفاة الفنان صلاح السعدني، عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكان الظهور الأخير للنجم القدير صلاح السعدني، في العام 2021 في يوم ميلاده الذي أتم به سن الـ 77 من عمره.