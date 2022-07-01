حسين الجسمي يضيء ليل القاهرة.. “في مصر كل شيء مميز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي مساء أمس الخميس 30 يونيو، حفلًا كبيرًا بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وقدم “الجسمي” خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته وسط تفاعل كبير من الحاضرين وتصفيق حاد، من بينها أغنيته الجديدة “ليه” التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين الذين حفظوا كلماتها تمامًا كما لو أنهم “كورال” يرافقه في كل حفلاته، بالإضافة إلى أغنيات “بالبنط العريض”، و”بشرة خير” و”مهم جدًا”، و”دلع واتدلع” وغيرها.

ونشر حسين الجسمي عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي صورًا من الحفل وعلّق قائلًا: “في مصر‬⁩ كل شيء مميز .. حتى الضحكة تبقى أحلى ‏ ‏شكراً لحضوركم وتقديركم”.

نجاح حفل حسين الجسمي في القاهرة بدأ مع الإعلان عن موعده من خلال الإقبال الكبير على التذاكر بعد ساعات على طرحها، ثم انسحب النجاح بعد الحفل على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تداول جمهوره الفيديوهات الرائعة للتفاعل الكبير مع أغنياته في مشهد مميز جدًا ولافت.

يذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “ليه”، من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد ابراهيم. وحققت الأغنية أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد من صدورها على “يوتيوب”.