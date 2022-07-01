شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى وأحمد خالد صالح يجتمعان فى السينما والدراما خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع الزوجان، الفنانان هنادى مهنى وأحمد خالد صالح سويًا في السينما والدراما خلال العام الجارى 2022، ليسجلا تعاونهما الثالث منذ ارتباطهما في عام 2019، حيث شاركا سويًا لأول مرة في بطولة مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال الذي تم عرضه في عام 2020 وكانا وقتها ما زالا في فترة الخطوبة.

وتعاقد الثنائي هنادى مهنى وأحمد خالد صالح على المشاركة في بطولة مسلسل "حرب الجبالى" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ومقرر عرضه في 3 أجزاء كل جزء من 15 حلقة خلال هذا العام، والعمل بطولة أحمد رزق، أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، لقاء سويدان، خالد كمال، صفوة وآخرين ومن تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

كما يشارك هنادى مهنى وأحمد خالد صالح في بطولة فيلم "ليلة العيد" الذى تم الانتهاء من تصويره العام الماضى ومقرر عرضه قريباً، والعمل بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، سميحة أيوب، سيد رجب، محمود حافظ، مايان السيد، سلوى عثمان، رشدى الشامى، وعارفة عبد الرسول، نهى صالح وعدد آخر من الفنانين من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

وحلت هنادى مهنا ضيفة على الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "فرصة أخيرة" على قناة ON، وكشفت طبيعة علاقتها بزوجها الفنان أحمد خالد صالح، مشيرة إلى أنها تهتم به دائمًا بناء على نصيحة والدتها لدرجة أنها "بتكوي الفانلات بتاعته" وأنها تقدم له الإفطار بشكل يومي وأن والدتها تحضر له الإفطار حال نزولها مبكرًا للتصوير.

وأضافت هنادى:"والدتي بتنصحني بالحاجات العادية لازم يبقي فيه اكل في البيت لازم تاخدي بالك منه..لازم تكوي الفانلات انا كانت وجة نظري في الأول ان الفانلات حاجة مش بانية فليه تتكوي..بتقعد تقولي بقي عشان البكتريا، وأنا دلوقتي مش بكوي فانلاته بس هي حاجة من المسؤليات طبع، ولو أنا مثلا في الشغل ماما بتقعد قدام التلفزيون تكويها وتعملي كل حاجة في البيت" .



هنادى مهنا وزوجها احمد خالد صالح