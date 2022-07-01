شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد وإيهاب توفيق وهشام عباس يلتقون فى كواليس حفل أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط الثلاثى محمد فؤاد وهشام عباس وإيهاب توفيق صورة قبل انطلاق حفلهم الغنائى المقرر إقامته بعد قليل فى محافظة أسيوط وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بـ ثورة 30 يونيو، ويقدم كل منهم فاصلاً غنائيًا من أغانيه الشهيرة التى حققت له نجاحًا كبيرًا عبر سنوات طويلة.

كانت آخر حفلات جمعت نجوم التسعينيات، كانت الصيف الماضى بالساحل الشمالى وجمعت بين حميد الشاعرى وهشام عباس ودائما تكون تلك الحفلات التى تعود بالجمهور إلى زمن أغانى التسعينيات وأجمل الذكريات، خاصة أنهما مازالا يحظى الاثنان بجماهيرية عريضة.

كان المطرب إيهاب توفيق، قد طرح فيديو كليب "أنت اختياري" على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب فى الإمارات وتحديدًا مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.