شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يطرح أحدث أغانيه "ياتي ياتي".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب دياب أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ياتى ياتى" على "يوتيوب"، والأغنية من تأليف أحمد عبد النبى، وألحان غريب وتوزيع توما إنتاج وليد منصور، وظهر فيها دياب بلوك مختلف.

وتقول كلمات الأغنية:

ياتي ياتي

أنا قلبي شمعة والعة قولي هوف وريحيه

ومشاعري طالعة طالعة وانتي نازلة فيها ليه

مش حنة عليا حنة ونايمة ننه إيه في ايه؟

ادخلي ملعبي واخده جنب مني ليه

أنا عايزك تبقي فاكه أديني سكه هيحصل إيه

لو مش عاجبك كلامي ارجعي نامي وطنشيه

ومتبقيش بنت سبعه وتبقي صعبه وسهلي

هاوديني .. واديني .. ودنك وحغني الكوبليه

ياتي ع الحلاوه والجمال ياتي قلبي دق وليكي مال

ياتي نجمه عاليه ف المجال

انا مش داخل باعكسك عمري ناقصك كمليه

قلبي مربوط بأستك وانتي بس شدتيه

عايز وجودي باسطك مش عايزك تستقليه

جربي .. قربي .. انتي طب خسرانه ايه

انا من ساعة م شوفتك قولت بس هي دي

قلبي عايز يتهشتك وانتي بس تدلعيه

عاوز اعرف طب سعتك حبى امتى تحسي بيه

صدقي .. وانطقي .. قولي موافقه خلاص عليه

وكان دياب قد طرح منذ فترة أغنية "يا ساتر"، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، من إنتاج وليد منصور، وتعد أغنية "ياتى ياتى"، هى التعاون الثانى بين دياب ومنصور.

كما طرح دياب مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا دماغى" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة وتحمل الطابع المقسوم، ويعود دياب بالأغنية إلى الغناء بعد فترة من الغياب والتى انشغل فيها بالتمثيل، وتدور كلمات الأغنية فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة فى الحياة، والبُعد عن الضغوط والمشكلات.