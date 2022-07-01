شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ووائل كفورى يحييان حفلاً غنائيًا في الغردقة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجمة إليسا والنجم وائل كفورى حفلاً غنائيًا، مساء اليوم الجمعة في مدينة الغردقة، ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "متحمسة جدًا للعودة إلى القاهرة مرة أخرى في الأول من يوليو، وهذه المرة مع وائل كفورى الجميل على مسرح وأحد لقضاء ليلة ساحرة لا أستطيع الانتظار لرؤية عائلتي المصرية مرة أخرى".

وكانت إليسا قد احتفلت مؤخرًا بنجاح أغنيتها الجديدة "من أول دقيقة"، مع سعد لمجرد وتحقيقها ملايين المشاهدات، كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ 100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "100 مليون لـ بتمون و13 مليون لمن أول دقيقة ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".

كما احتفلت أيضًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.

وكانت النجمة إليسا قد شاركت النجمة السورية أصالة، الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة، شام الذهبي، حيث غنت النجمتان إليسا وأصالة أغنية "أسعد واحدة"، وبعد الغناء أخذت إليسا بوكيه الورد مع العروسة شام، وردد الحضور لإليسا: "العروسة القادمة أنت.