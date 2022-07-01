شكرا لقرائتكم خبر عن فرح أحمد العدل.. رقص يسرا وشيماء سيف مع تامر حسنى وأغنية هدية من العريس لعروسته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أحمد العدل، ابن المنتج الكبير جمال العدل، بحفل زفافه على العروس دينا البنداري، في حفل زفاف مبهر حضره أسرة وأقارب العروسين، بالإضافة إلى كوكبة كبيرة من نجوم الفن والغناء والكورة في مصر، على رأسهم النجمة القديرة يسرا التى قامت بالرقص خلال غناء النجم تامر حسني.

كما حضر مع النجمة يسرا، النجمة ليلى علوي، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد داوود وزوجته علا رشدي، الفنانة شيماء سيف، التى قامت أيضا بالرقص خلال الحفل، فيفي عبده، دينا، نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، درة وزوجها، شريف سلامة وزوجته داليا مصطفى، الإعلامية لميس الحديدي، وحضور قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا وعدد آخر من نجوم الفن والمجتمع ورجال الأعمال.

وأحيا الحفل تامر حسني ورامي جمال، اللذان قدما مجموعة من أغانيهما القديمة والجديدة، ورقص عليها حضور الحفل.

فيما فاجئ العريس أحمد العدل، زوجته بإهداءها أغنية بمناسبة زواجهما، وقام بغنائها تم تشاركا بالرقص وتبادل القبلات والأحضان، بينما قام والد العروس جمال العدل بمشاركتهما الرقص على أغنية الهضبة عمرو دياب "الدنيا بترقص".

فيما هنأ تامر حسني، العروسين عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "حبيب قلبي أحمد العدل وعروسته القمر دينا، مليون مبروك كان فرح زي العسل مع كل نجوم مصر حبايب قلبي، ويسرا القمر كانت مبدعة، أما بقى ضحكة شيماء سيف حاجة تانية من العسل و هي بتركب الهوا، هزغزغني واضحكني.. هو دا.. مليون مبروووك لأحمد ودينا وكل العدلية وعقبال الجميع".











آسر ياسين وماندو العدل











أحمد داوود وعلا رشدي



درة وزوجها