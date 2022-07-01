شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم السعدني عن أنباء وفاة عمه صلاح: "الله يلعن مروجى الشائعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب الصحفي أكرم السعدني، عن أن الحالة الصحية لعمه الفنان القدير صلاح السعدني جيدة، نافيًا الأنباء التى ترددت مؤخرًا حول وفاته، مشيرًا إلى أن عمه الفنان الجميل هو الصديق الأغلى والأخ الأكبر وهو أول وأهم مُعلم له ولشقيقته هالة في طفولتهما، مؤكدا: "الله ينعل أبو مروجي الشائعات".

ونشر السعدني، صورة بالأبيض والأسود للعمدة، عبر حسابه على فيس بوك، صحبها بتعليق: "ربنا يخليك لنا ويحفظك من كل شر ويديم عليك نعمة الصحة، العم الجميل والصديق الأغلى والأخ الأكبر، أول وأهم مُعلم لنا في طفولتنا.. هالة وأنا، والله ينعل أبو مروجي الشائعات".



أكرم السعدني

ترددت خلال الساعات الماضية شائعة وفاة النجم الكبير صلاح السعدنى والتى أزعجت أسرته والوسط الفنى بشكل كبير، ونفى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية هذه الشائعة فى تصريحاته لـ"الخليج 365" مؤكدا أن هذه الشائعات منتشرة منذ يومين وليس لها أى أساس من الصحة ولا يعلم مصدرها، مشددا على الجميع ألا ينغمس وراء الشائعات التى من شأنها إثارة القلائق وإزعاج الفنانين.

يذكر أن آخر تواجد فنى للفنان الكبير صلاح السعدني كان عام 2013 من خلال مسلسل "القاصرات"، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، وشارك فى البطولة كل من: ياسر جلال وداليا البحيرى وسميرة عبد العزيز ونهال عنبر ولقاء سويدان وخالد محمود وحسام الجندى وهيثم محمد والراحل جمال إسماعيل وآخرون.