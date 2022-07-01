شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان الدولى للفيلم بفاس يختتم دورته بتكريم إلهام شاهين وجائزة لأحمد بدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المهرجان الدولي للفيلم بفاس فعاليات دورته الثانية بتكريم النجمة المصرية إلهام شاهين، كما حصل الفنان الكبير أحمد بدير على شهادة تقدير في التمثيل عن مشاركته في فيلم "موعد العمر".

كما حصل الفيلم المغربي "رماد" على جائزة أفضل فيلم، وحصل الفيلم المصرى "أوضتين وصالة" على لجنة التحكيم الخاصة، كما حصل فيلم "هابي نيو يير" على أفضل سيناريو، والفيلم السنغالي "عندما أصبح الرئيس" كأفضل تصوير.

يذكر أن المهرجان تكونت لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير فيه من: السيناريست سيد فؤاد "رئيسًا" وعضوية كل من: الباحثة المغربية إلهام اسلامتي، والبرتغالية سنية فييرا والبولونية أكاطا لكزاج والكاتب والناقد الأردني خميس مجدلاوي.

ويتنافس في تلك المسابقة عشرون فيلما قصيرا على جوائز المهرجان، وهى جائزة لجنة التحكيم، وجائزة الإخراج، وجائزة السيناريو، وجائزة التمثيل (ذكور وإناث).

كما سيتم تنظيم ندوة فكرية دولية حول صورة فاس فى السينما إلى جانب ماستر كلاس مع نقاد ومخرجين سينمائيين، كما سيتخلل المهرجان ورشتان يقدمهما الممثلتان مجيدة بنكيران وفاطمة بوجو.