شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يعود لطليقته برلنتى عامر بعد انفصال 5 أشهر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المغنية الشعبية برلنتي عامر عودتها إلى زوجها الفنان سعد الصغير، بعد انفصال دام 5 أشهر، حيث نشرت برلنتى مقطع فيديو على حسابها بموقع "فيس بوك" وظهر فيه سعد الصغير ويغنى لها: أنا واقع في عرضك، وواقع في طولك، تاخدي عمري كله، إني بس أطولك، برلنتي نمرة واحد، مفيش أي واحد، هيحبك زي ما أنا بحبك، أحلى عيد جواز"، وعلقت برلنتي علي الفيديو: "ربنا ما يحرمني منك بيرلنتي نمرة 1".

وأعلنت برلنتى عامر انفصالها عن زوجها في فبراير الماضي، حيث كتبت على خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي" وذلك بعد فترة من الجدل عن هذه الزيجة والخلافات مع الزوجة الأولى.

وأحيا سعد الصغير قبل أيام، ذكرى وفاة والدته الخامسة، من خلال فيديو مؤثر يجمع فيه عددًا من صور والدته الراحلة نشره على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ”. وعلق عليها "انهارده الذكرى الخامسة على فراقك يا أمي 5 سنين وانتي مش معايا تعبان قوي في فراقك يا أمي كنتي كل حاجة ليا سندي وضهري والسبب اللي ربنا بيبعتلي رزقي من دعاكي ورضاكي عني، ربنا يرحمك يارب يا أمة ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته الرجاء الدعاء لأمي بالرحمة والمغفرة".

كان سعد الصغير أعرب عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على مسرحية "كازانوفا" التى تم عرضها فى السعودية مؤخرًا وهى من بطولة الفنان حسن الرداد وعمرو يوسف، مشيرًا إلى أن الجمهور السعودى أعحب بشخصيته ضمن أحداث المسرحية والتى تعرض لها لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تجسيده سيدة، وشبهه الكثيرون بالراحل محمد عوض فى بعض أفلامه.