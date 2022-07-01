رد فعل جمهور تامر حسنى بعد نطق اسم فيلمه الجديد "بحبك"

القاهرة - سامية سيد - داخل إحدى حفلات الزفاف التى أحياها منذ قليل النجم تامر حسنى، أعلن عن تقديمه أغنية "هدلعنى"، وأوضح للجمهور خلال الحفل أنها أحد أغانى فيلمه الجديد "بحبك"، لترتفع صيحات الحضور من جمهور نجم الجيل، ممن أعربوا عن سعادتهم تجاه الأمر خاصة أن الفيلم ينتظره قطاع كبير من جمهور محبي النجم تامر حسنى.

يذكر أن فيلم "بحبك"، للنجم تامر حسنى، يعرض فى السينمات بدءًا من الخميس المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، وهو من تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه بالإخراج السينمائى، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.