شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرون دياز تعود من الاعتزال عقب 8 سنوات من الغياب.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت الممثلة كاميرون دياز قرار العودة للتمثيل من جديد، وذلك بعد اعتزالها منذ فترة حيث فاجأت الجميع مؤخرًا بهذا الخبر، بعد إقناع من قبل الممثل الحائز على الأوسكار جيمي فوكس، إذ أكد الأخير أن محاولات اقناعها نجحت أخيرًا، بعد مكالمة هاتفية طويلة جمعت الثنائى أخبرها فيها برغبته أن تكون البطلة أمامه في عمل سيعرض على إحدى المنصات.

وأكد تقرير موقع فاريتي أن كاميرون دياز متحمسة للغاية من أجل العودة من جديد للعمل عقب فترة طويلة من الابتعاد والانعزال حيث كان آخر أعمالها في عام 2014 بصحبة جيمي فوكس ايضاً.



جيمى فوكس وكاميرون دياز

وكانت رصدت أعين المصورين الممثلة الشهيرة كاميرون دياز أثناء تواجدها بصحبة العائلة مؤخرًا، سواء زوجها أو ابنتها، مثلما ظهر خلال الصور في مطار جون كنيدي في مدينة نيويورك مؤخراً، وارتدت النجمة البالغة من العمر 49 عامًا زيًا أسود بالكامل إلى جانب حذاء رياضي برتقالي لامع، وشوهدت وهي تدفع حقائبها.