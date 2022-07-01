والد بريتني سبيرز يكشف.. هل زرع أجهزة تنصّت في غرفتها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فى جيمي سبيرز، والد بريتني سبيرز، يوم الأربعاء، ادعاءات صدرت بحقه قبل تسعة أشهر، تتهمه بالتنصت على ابنته في غرفة نومها في منزل كاليفورنيا.

وأكد الوالد أمام المحكمة العليا في لوس أنجلس أنه لم يزرع أجهزة تنصّت في غرفة نوم ابنته، نافياً الادّعاءات التي وردت بحقّه في فيلم وثائقي عرضته صحيفة “النيويورك تايمز” الأميركيّة قبل 9 أشهر.

وذكر: “اطلعت على الادّعاء الذي زعم أنني وضعت جهاز تنصّت في غرفة نومها لأراقبها طيلة مدّة وصايتي عليها. إنه ادعاء كاذب”، مضيفاً: “لم أراقبها ولم أسمح بمراقبة غرفتها أبداً حتّى أثناء وصايتي عليها. وليس لدي علم بحصول أي أمر من هذا القبيل”.

وفي وقت شدد الرجل على أنه لم يتجسس على ابنته وهي في غرفتها، لم ينف اتهاماً وجهته له الصحيفة وهو التجسّس على هاتف بريتني.

وتجدر الإشارة إلى أن وثائقي “السيطرة على بريتني سبيرز” عرض للمرّة الأولى في أيلول (سبتمبر) على قناتي “إف إكس” و”هولو”، وظهر حينها موظف أمن سابق. وأفاد أن بحوزة جيمي أكثر من 180 ساعة من التسجيلات الصّوتية لبريتني سجّلها سرًّا بينما كانت المغنية في غرفة نومها، تتحدّث مع أطفالها ومحاميها.

فضلاً عن ذلك، كشف رجل الأمن أن جيمي سبيرز تمكّن من هاتف ابنته ولا يزال يحتفظ برسائلها النّصية كاملة والمكالمات التي أجرتها بالإضافةِ إلى تاريخ بحثها على الإنترنت فقد كان يعلم بكلّ تفصيل حياتها.

ويشار إلى أنّ وكيلة جيمي ردّت آنذاك على الاتهامات التي وردت في الوثائقي في بيان جاء فيه أن “تصرفات موكلي تمت بمعرفة وموافقة بريتني ومحاميها الذي عيّنته المحكمة”.

ويذكر أن المحامي ماثيو روزنجانت، وكيل بريتني تواصل في كانون الثاني (يناير) مع عميلة سابقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، التي أكدت أن جيمي ووجه أشخاص آخرين إلى المشاركة في انتهاك خصوصيّة بريتني وتقييد حريتها.