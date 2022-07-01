بعد احتفالها بعيدها الـ25.. حبيبة ليوناردو ديكابريو تظهر بالبيكيني على الشاطئ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رصدت كاميرات المصورين عارضة الأزياء كاميلا موروني، حبيبة الممثل العالمي ليوناردو ديكابريو، مرتديةً “البيكيني” أو ملابس السباحة باللون الأبيض على شاطئ ماليبو، حيث كانت تقضي وقتها مع والدها ماكسيمو.

وظهرت عارضة الأزياء على العلن بالشعرٍ البرتقالي المصبوغ حديثاً، وبدون مساحيق التجميل، بينما كانت تستعرض جسدها على الشاطئ الرملي.

وقبل أسبوعين، كانت كاميلا موروني قد عبّرت عن امتنانها للأشخاص الّذين تمنوا لها أطيب التمنيات بمناسبة عيد ميلادها الـ25، الّذي أمضته مع حبيبها ليوناردو ديكابريو، 47 عاما، على مواقع التواصل الاجتماعي.