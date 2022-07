زوج نيللي كريم يشاركها بطولة “روز وليلى”.. وهذا رأي يسرا به

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجح صُناع مُسلسل “روز وليلى”، من بطولة نيللي كريم ويسرا، في الجمع بين النجمة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، في المسلسل الذي يتم تصويره حالياً، حيث سيُؤدي عاشور دور زوج الفنانة نيللي كريم، في أول تجربة من نوعها بين الزوجين، وتجمعهما بالنجمة يسرا، في مسلسل من 10 حلقات سيعرض قبل نهاية العام الحالي على إحدى المنصات الرقمية.

وكان عاشور قد أشتهر كلاعب عالمي مُصنف في رياضة الإسكواش، وقد عاش لسنوات في أميركا وحصل على دورات تأهيلية في فن التمثيل هناك.

وكتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال “Mad Dogs” و”Ana” و”Pelican Blood”، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرغولد، الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل “Mad Dogs” و”Cardella” و و”On the Way to Denmark” وغيرها، أما الإنتاج، فلكل من ماجد محسن وصفاء أبو رزق.

وكانت نيللي كريم نشرت صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستغرام” جمعتها بيسرا، وأعلنت عن بدء مسلسل “روز وليلى”.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا السوداء، وضمن سياق مليء بالأكشن والتشويق والمغامرة، حول محقّقتيْن مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها.

وخلال سير الأحداث، تجد المحققتين اللتيْن تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقاً لتتشابك مُقرّبةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو حلّ اللغز وكشف ملابسات القضية.

وأشادت يسرا بحضور هشام عاشور في المسلسل، مشيرة إلى أنه موهبة جميلة يمكن أن تستمر في حال اتخذ قراراً بمواصلة العمل كممثل.

وكانت نيللي قد أعلنت بداية العام الحالي زواجها من هشام عاشور، وصرحت حول رأي أولادها بزواجها الثاني قائلة: “أولادي بيحترموا القرارات التي تخص حياتي الشخصية”.

وأضافت نيللي حينها في تصريحات تلفزيونية أنه خلال النقاش مع أبنائها، لا يستطع أحد التأثير في قراراتها، وفي المقابل، لا ترغم أحد على الأخذ برأيها، مؤكدة أنها تؤمن بالديمقراطية، وتفضل أن يأخذ كل منهم قراره بنفسه، ويكون مقتنع به حتى ولو كان خطأ.

وتابعت: “الزواج الثاني قراري، وأولادي تربوا على احترام قراري، وتدور بيني وبين أولادي نقاشات في كل المواضيع”.

يشار إلى أن نيللي كريم قدمت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي مسلسل “فاتن أمل حربي” من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، فيما قدمت يسرا مسلسل “أحلام سعيدة” من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.