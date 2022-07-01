شقيقة أحمد مكي تكشف سر عدم مشاركتها في “الكبير أوي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة، إيناس مكي، عن سر عدم مشاركتها في مسلسل “الكبير أوي” بأجزائه الستة، على الرغم من أن المسلسل من بطولة شقيقها الفنان أحمد مكي.

وقالت إيناس، في لقائها مع الفنان إدوارد في مقابلة تلفزيونية، أنها لم تطلب من أحمد ترشيحها لدور في المسلسل، أو في أي عمل فني آخر، مضيفة: “لا يوجد دور يناسبني في الكبير أوي”.

وأوضحت إيناس أن علاقتها بشقيقها الفنان أحمد مكي علاقة قوية وجيدة، وأنها داعمان لبعضهما لكن دون التدخل في أعمالهم الفنية، مؤكدة: “هو فرحتي”.

وأشارت إلى أنها لم تتفاجأ بنجاح أحمد مكي لأنها تعرف إمكانياته وموهبته الفنية الكبيرة، لافتة: “أنا مش مستغربة ومش مبهورة بنجاحه، لأن الفن حاجة جواه، ونجاحه أمر طبيعي”، مضيفة أن دراسة أحمد مكي للإخراج أثقلت موهبته، وجعلت له بصمة مختلفة في كل عمل فني يقدمه.

على صعيد آخر، كشفت إيناس أن فيلم “مواطن ومخبر وحرامي”، كان من المفترض أن يكون بطولتها هي وحنان ترك في بداية الإعداد للفيلم. وقالت: “اشتغلت لمدة شهرين بروفات على الفيلم مع حنان ترك.. ولو كنت عملت الفيلم دا كان هيبقى نقلة رهيبة ليا وكان دوري 35 مشهد، وكنت معترضة على 7 مشاهد منه”.

وروت إيناس أنها في إحدى المرات بعد “البروفة”، تحدثت مع المخرج داود عبدالسيد، الذي أخبرته بأنها معترضة على 7 مشاهد في الفيلم، لأنها تحتوي على تفاصيل جريئة، لا تستطيع تجسيدها كممثلة، وهو الأمر الذي جعله يستبعدها من العمل.

وقالت: “قلت له مش هعرف أصور دا، ودي كانت آخر مرة ليا في الفيلم.. وحضرت العرض الخاص للفيلم لقيت الدور اللي كنت هعمله مشاهد التمثيل العادية اتحذفت ومتعرضش غير الـ7 مشاهد اللي أنا كنت معترضة عليهم فجاتلي هيستريا ضحك”.

وفيلم “مواطن ومخبر وحرامي” عُرض عام 2001، من بطولة خالد أبوالنجا وصلاح عبدالله وشعبان عبدالرحيم وهند صبري ورولا محمد، ومن إخراج وتأليف داود عبدالسيد.

كما فسرت إيناس سبب غيابها عن حضور جنازة والدها في شهر أبريل الماضي، مشيرة إلى أنها كانت تقدم عرضاً مسرحياً، ولم يكن بإمكانها تعطيل العمل لأجل السفر.

وقالت إن والدها رباها على احترام العمل وضوابطه، وشرحت: “لما اتوفى كل إخواتي الرجالة سافروا أبوظبي في نفس الليلة، لكن أنا مسافرتش لحضور الجنازة والعزاء، لأني كنت مرتبطة بمسرحية على مسرح الدولة. بابا رباني إن طالما في مجموعة من الناس مرتبطة برزقها وأجرها مش صح إنك تقفل خشبة مسرح، وتقول أصل هسافر دلوقت عشان عندي حالة وفاة”.