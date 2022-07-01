تفاصيل أول حفل لـ هاني شاكر بعد استقالته من نقابة الموسيقيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان هاني شاكر عن تفاصيل حفله الغنائي الأول، بعد الاستقالة من منصبه في نقابة المهن الموسيقية،

وأوضح هاني شاكر، عبر حسابه على “إنستغرام” عن إحيائه لحفل غنائي في لبنان يوم 17 يوليو الجاري.

وفي التفاصيل، ذكر أمير الغناء العربي في الإعلان عن حفله أنه سوف يغني على مسرح “لاسال فينيو” في صيدا الرميلة، مساء الأحد 17 يوليو، بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو بسام بدور.

وأظهر الفيديو كواليس بناء مسرح الحفل في مكان مفتوح الهواء، استعداداً لاستقبال الجمهور بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

جدير بالذكر أنه الفنان هاني شاكر أعلن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، خلال مداخلة على الهواء.

وقال: “بعد هذه الرحلة التي قضيتها في نقابة المهن الموسيقية، وجلوسي على هذا الكرسي المحترم، الذي يتشرف به كل فنان، أقدم استقالتي على الهواء، وهذا قرار نهائي”.

وجاءت استقالة هاني شاكر إثر الاشتباك بين أحد أعضاء النقابة، والفنان سعيد الأرتيست، خلال المؤتمر الصحافي لاعتذار حسن شاكوش له، فجاء اعتراض الأرتيست على حصول مغني المهرجانات الشهير على كارنيه التصريح السنوي من نقابة المهن الموسيقية، قبل عقد مؤتمر صحافي يعتذر به لجميع العازفين، إثر خلافه مع أحدهم منذ أشهر، ضمن فرقة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وذلك بصفته ممثل عن شُعبة عازفي الإيقاع.