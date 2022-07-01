كاميرون دياز تتراجع عن قرار اعتزالها.. وتستعد لهذا الفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد قرار اعتزالها الفن للتركيز على التجارة في 2018، أعلنت النجمة كاميرون دياز العودة للأضواء من جديد.

وتستعد النجمة كاميرون دياز للعودة للتمثيل في فيلم يجمعها بالنجم جيمي فوكس من إنتاج منصة نتفليكس.

وكان فيلم Annie الذي صدر في عام 2014 الأخير في مسيرة النجمة الفنية.

وأعلن خبر عودة كاميرون دياز الممثل والموسيقي جيمي فوكس، إذ نشر عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي محتوى مكالمة هاتفية بينه وبين دياز.

ويأتي ذلك بعد نحو 8 سنوات من اجتماع دياز وفوكس في فيلم “آني”، عام 2014، الذي كان آخر ظهور للممثلة الأميركية.

وفي المكالمة التي نشرها فوكس، كانت كاميرون تخبره فيها أنها لا تعلم كيفية الإعلان عن عودتها بعد الاعتزال، ويستعين الثنائي بلاعب كرة القدم الأميركي توم برادي الذي قد أعلن اعتزاله وعاد بعدها بـ40 يوم.

وعن تفاصيل العمل الذي تعود به كاميرون دياز، فهو فيلم يحمل اسم Back In Action وهو “رومانسي كوميدي”، ومن إخراج سيث جوردون، وقام بالتأليف السيناريست بريندن أوبراين.

وهذا ثالث عمل يجمع بين النجمين، إذ ظهرا معا في Any Given Sunday عام 1999 وفي Annie عام 2014.