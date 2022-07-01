خطوبة تايلور سويفت وحبيبها جو ألوين.. يخططان لزفاف سري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن تقدم حبيب “تايلور سويفت”، الممثل “جو ألوين” لخطبتها وموافقتها على طلبه منذ عدة أشهر.

ولكن تايلور سويفت حرصت على أخفاء الأمر وإبقائه سراً ونشره في دائرتها الصغيرة المكونة من أصدقائهما وعائلتهما.

وقال مصدر مقرب من تايلور، إن المقربين منها وأفراد العائلة أقسموا على الحفاظ على سرية الخبر، وتحرص المغنية الشهيرة على ارتداء خاتم الخطبة في السر والمناسبات البعيدة عن الأضواء، حتى أن أعضاء فريق المغنية الشهير لا يعلمون بالخبر.

ولم تتحدد حتى الآن تفاصيل حفل زفاف تايلور سويفت، وتحرص على أن تظل علاقتها العاطفية بعيدة عن الكاميرات، لكن أفادت بعض التقارير أن تايلور وخطيبها الحالي يخططان لزفاف سري سيفاجئ الجميع.

وكانت أخبار ارتباط تايلور سويفت وجو ألوين بدأت في عام 2017، وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها أخبار عن خطبتهما.

وتحدثت تايلور من قبل عن قصة ارتباطها، في تصريحات تلفزيونية قائلة: “أنا وجو نحب الأغاني الحزينة حقا، لقد ارتبطنا دائما بالموسيقى، نكتب تلك الأغاني الحزينة، نحن فقط نحبها، ماذا استطيع أن أقوله؟ كانت مفاجأة أننا بدأنا الكتابة معا، إنه دائما الشخص الذي يعرض لي أغاني الفنانين ثم تصبح أغنياتي المفضلة”.

يشار إلى أن تايلور سويفت قد حصلت على الدكتوراه في الفنون الجميلة من جامعة نيويورك، في مايو الماضي.

ونشرت تايلور، فيديو عبر حسابها بتطبيق إنستغرام تستعرض فيه ارتدائها لملابس التخرج، وعلقت على الفيديو: “لأول مرة أرتدي القبعة.. أراك قريبا جامعة نيويورك”.

يذكر أن تايلور سويفت نالت جائزة غرامي أفضل ألبوم لعام 2021، في الحفل الذي أقيم بلوس أنجلوس في نسخته الـ63، عن أحدث ألبوماتها “فلكلور”، الذي تصدرت به قائمة المبيعات الأميركية نهاية العام الماضي.